ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة وشيكولاته غير صالحة بالدقهلية (صور)

شنت رئاسة مركز ومدينة بلقاس فى محافظة الدقهلية، اليوم السبت، بالاشتراك مع إدارة التموين والإدارة الصحية ببلقاس والطب البيطرى حملة مكبرة، استهدفت ضبط الأسواق والأسعار والحد من الغش التجاري لاستقبال عيد الفطر المبارك.





ترأس الحملة البيلى الباز والدكتور مصطفى عنان والدكتور عمرو عبدالعاطى نواب رئيس مدينة بلقاس، والدكتور إيهاب شعيشع مدير إدارة الطب البيطرى ببلقاس، والدكتور السيد الزيات والدكتور هيثم أبو السعود من إدارة الطب البيطرى، عبدالحكيم الشربينى مدير إدارة تموين بلقاس، والمهندس أحمد الطنطاوى مدير الأمن الصناعى ببلقاس، والمهندس لفطى عباس رئيس قسم البيئة وعبدالحميد العطار مدير الرخص ورضا المرسى مدير الاشغالات ومحمود إبراهيم وخليفة محمد من الرقابة التجارية وأحمد جميل مسئول الإعلام والعلاقات بالمركز.





وأسفرت الحملة عن ضبط 10 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستخدام بمنفذ بيع و2 كيلو لحوم داخل محل تجارى، و30 كيلو شيكولاته وسمنه مجهولة المصدر متغيرة الخواص الطبيعية، وضبط عجل جاموس مذبوح خارج السلخانة زنة 114 كيلو جرام لحوم. كما تم ضبط ذبيحة داخل محل جزارة تم ذبحها خارج السلخانه قام صاحبها بالتعدي على أفراد الحملة وتهريب اللحوم.





و تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة ومذكرة ضد صاحب محل الجزارة المتعدى على قوة الحملة وجارى العرض على النيابة العامة.



