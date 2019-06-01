ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة وشيكولاته غير صالحة بالدقهلية (صور)

السبت 01/يونيو/2019 - 06:25 م
ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة وشيكولاته غير صالحة بالدقهلية (صور)
Advertisements
طباعة
محمد كشك
 
Advertisements
شنت رئاسة مركز ومدينة بلقاس فى محافظة الدقهلية، اليوم السبت، بالاشتراك مع إدارة التموين والإدارة الصحية ببلقاس والطب البيطرى حملة مكبرة، استهدفت ضبط الأسواق والأسعار والحد من الغش التجاري لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ترأس الحملة البيلى الباز والدكتور مصطفى عنان والدكتور عمرو عبدالعاطى نواب رئيس مدينة بلقاس، والدكتور إيهاب شعيشع مدير إدارة الطب البيطرى ببلقاس، والدكتور السيد الزيات والدكتور هيثم أبو السعود من إدارة الطب البيطرى، عبدالحكيم الشربينى مدير إدارة تموين بلقاس، والمهندس أحمد الطنطاوى مدير الأمن الصناعى ببلقاس، والمهندس لفطى عباس رئيس قسم البيئة وعبدالحميد العطار مدير الرخص ورضا المرسى مدير الاشغالات ومحمود إبراهيم وخليفة محمد من الرقابة التجارية وأحمد جميل مسئول الإعلام والعلاقات بالمركز.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستخدام بمنفذ بيع و2 كيلو لحوم داخل محل تجارى، و30 كيلو شيكولاته وسمنه مجهولة المصدر متغيرة الخواص الطبيعية، وضبط عجل جاموس مذبوح خارج السلخانة زنة 114 كيلو جرام لحوم. كما تم ضبط ذبيحة داخل محل جزارة تم ذبحها خارج السلخانه قام صاحبها بالتعدي على أفراد الحملة وتهريب اللحوم.

و تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة ومذكرة ضد صاحب محل الجزارة المتعدى على قوة الحملة وجارى العرض على النيابة العامة.

Advertisements
المزيد عن: مركز ومدينة بلقاس محافظة الدقهلية عيد الفطر المبارك عطلة عيد الفطر المبارك
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا