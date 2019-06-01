اليوم.. انطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بدمياط

انطلقت الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بمحافظة دمياط، اليوم السبت، تحت رعاية المهندس محمدعسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بدمياط.





كما شاركت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد برئاسة المهندس ابراهيم حسن في الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه وذلك بمدينة كفر سعد وقرى المركز تحت عنوان "كل نقطة بتفرق".



