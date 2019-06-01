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أحمد عز يحتفل بفيلم "الممر" بعرض خاص فى إحدى سينمات التجمع الخامس

السبت 01/يونيو/2019 - 06:20 م
أحمد عز يحتفل بفيلم الممر بعرض خاص فى إحدى سينمات التجمع الخامس
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الفجر الفني
 
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يحتفل النجم أحمد عز بفيلمه الجديد "الممر" للمخرج شريف عرفة بعرض خاص للعمل بأحد المولات فى التجمع الخامس الساعة 9 مساء، بحضور جميع أبطال الفيلم غدا الأحد والذى ينافس به فى موسم أيام عيد الفطر المقبل.

 
فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.


يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.
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