حملة مكبرة لإزالة حالة تعدي على أرض زراعية بكفر سعد

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قامت الوحدة المحلية لقرية أم الرزق التابعة لمدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، اليوم السبت، بشن حملة مكبرة برئاسة احمد سامى، للتصدي الفوري لحالة تعدى على الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا فى المهد.



واسفرت الحملة عن ازالة تعدي على مساحة 27 متر، بالاضافة الى ازالة تعدي على مساحة 184 متر بقرية السعادوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.



جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالتصدي الفوري لأى محاولات تعدى على الأراضي الزراعية وازالتها فورًا، وبتوجيهات المهندس ابراهيم حسن رئيس مركز ومدينة كفر سعد.