How to watch the 2019 Champions League final: Tottenham vs Liverpool live stream and TV channel details

ماوريسيو بوتشتينو ثالث مدرب فقط يقود توتنهام إلى مباراة نهائية في منافسة أوروبية كبرى، بعد بيل نيكولسون وكيث بوركينشو.

سجل مهاجم ليفربول ساديو ماني في خسارة ليفربول 3-1 في المباراة النهائية في دوري الأبطال الموسم الماضي، وقد يصبح ثاني لاعب في الفريق يسجل في نهائيين مختلفين في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال بعد فيل نيل (1977 و1984).





قد يصبح مهاجم ليفربول ساديو ماني أول لاعب يسجل في مباراتين نهائيتين متتاليتين في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال منذ فرانز روث مع بارين ميونخ في 1975 و1976.