خاص - اسلام جمال : رئيس الزمالك وعدني بالعودة لصفوف الفريق
السبت 01/يونيو/2019 - 05:28 م
أحمد شاكر
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رئيس الزمالك وعدني بالعودة لصفوف الزمالك الموسم المقبل، بهذه الكلمات بدأ اسلام جمال لاعب الزمالك المعار لفريق طلائع الجيش كلماته
وقال جمال لمراسل "الفجر الرياضي" : "اعارتي انتهت لفريق طلائع الجيش، يرغبون في تجديد التعاقد معي لفترة اخرى".
واستكمل : "رئيس الزمالك تحدث معي ووعدني بالعودة لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد، منتظر فقط القرار الرسمي".
وتابع : "تشرفت بالتواجد في صفوف طلائع الجيش، منتظر موقف الزمالك، املك اكثر من عرض ولكن كل شىء متوقف على قرار الابيض".
واتم كلماته : "اتوقع ان مباراة الديربي المقبلة هي ما ستحسم بطل الدوري لهذا الموسم".
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