خاص - اسلام جمال : رئيس الزمالك وعدني بالعودة لصفوف الفريق

رئيس الزمالك وعدني بالعودة لصفوف الزمالك الموسم المقبل، بهذه الكلمات بدأ اسلام جمال لاعب الزمالك المعار لفريق طلائع الجيش كلماته





وقال جمال لمراسل "الفجر الرياضي" : "اعارتي انتهت لفريق طلائع الجيش، يرغبون في تجديد التعاقد معي لفترة اخرى".





واستكمل : "رئيس الزمالك تحدث معي ووعدني بالعودة لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد، منتظر فقط القرار الرسمي".





وتابع : "تشرفت بالتواجد في صفوف طلائع الجيش، منتظر موقف الزمالك، املك اكثر من عرض ولكن كل شىء متوقف على قرار الابيض".





واتم كلماته : "اتوقع ان مباراة الديربي المقبلة هي ما ستحسم بطل الدوري لهذا الموسم".



