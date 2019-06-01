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خاص - اسلام جمال : رئيس الزمالك وعدني بالعودة لصفوف الفريق

السبت 01/يونيو/2019 - 05:28 م
خاص - اسلام جمال : رئيس الزمالك وعدني بالعودة لصفوف الفريق
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أحمد شاكر
 
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رئيس الزمالك وعدني بالعودة لصفوف الزمالك الموسم المقبل، بهذه الكلمات بدأ اسلام جمال لاعب الزمالك المعار لفريق طلائع الجيش كلماته

وقال جمال لمراسل "الفجر الرياضي" : "اعارتي انتهت لفريق طلائع الجيش، يرغبون في تجديد التعاقد معي لفترة اخرى".

واستكمل : "رئيس الزمالك تحدث معي ووعدني بالعودة لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد، منتظر فقط القرار الرسمي".

وتابع : "تشرفت بالتواجد في صفوف طلائع الجيش، منتظر موقف الزمالك، املك اكثر من عرض ولكن كل شىء متوقف على قرار الابيض".

واتم كلماته : "اتوقع ان مباراة الديربي المقبلة هي ما ستحسم بطل الدوري لهذا الموسم".

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