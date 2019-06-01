liverpool vs tottenham live hd yalla shoot hd today salah goal 

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فاز ليفربول في لقاءيه أمام توتنهام هذا الموسم – التقيا 3 مرات خلال موسم واحد 13 مرة من قبل وفاز ليفربول في جميع لقاءات الموسم مرة واحدة فقط خلالها (4 مرات في 1985- 1986).





خسر ليفربول في المباراة النهائية في دوري الأبطال الموسم الماضي – آخر فريق خسر في نهائيين متتاليين في المنافسة كان فالنسيا في 2000 و2001.





خسر ليفربول في آخر 4 مباريات نهائية لعبها في المنافسات المحلية والأوروبية الكبرى، بينما خسر توتنهام في آخر نهائيين كبيرين.





هذه ثالث مباراة نهائية ليورغن كلوب في منافسة أوروبية كبرى مع ليفربول – بوب بايزلي فقط وصل أكثر مع الفريق (4).

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