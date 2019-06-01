Moharbeen Reds مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام كورة لاين MO SALMoharbeen Reds مشAH (العب يا صلاح) دوري ابطال اوروبا Champ

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر، حيث ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام 9 من مساء اليوم، على ملعب واندا ميترو بوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد .

دعت سلطات العاصمة الإسبانية مدريد، مشجعي كرة القدم إلى الالتزام بقواعدالسلوك القويم خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، وإلا فسوف يعرضون أنفسهم لخطر الاعتقال وعدم القدرة على حضور المباراة.

وقال منسق الأمن والطوارئ في مدريد دانييل فازكويز، إن الشرطة ووكالات الطوارئ أعدت عملية ضخمة في العاصمة الإسبانية لتجنب الحوادث ومساعدة الزوار الذين قد يواجهون مشاكل صحية.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية، في يوم المباراة، السبت، وفقما نقلت رويترز.

وتشير التقديرات أن عدد المشجعين من توتنهام وليفربول، سيتراوح بين 70 و100 ألف مشجع ينتظر وصولهم إلى العاصمة الإسبانية لمشاهدة المباراة النهائية سواء في الملعب أو في الحانات المحلية.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أصدر 35 ألف تذكرة فقط لمشجعي الفريق.



