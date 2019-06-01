برشلونة يحسم مستقبل فالفيردي الاسبوع المقبل
السبت 01/يونيو/2019 - 05:26 م
علي نبوي
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يعقد جوسيب ماريا بارتيمو رئيس نادي برشلونة اجتماعا هاما الأسبوع المقبل، مع إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني لحسم مستقبله وذلك وفقا لما أكدته تقارير صحفية في إسبانيا.
وأفادت صحيفة "الأس" الإسبانية فإن بارتيمو لم يجري أي محادثات هاتفية مع فالفيردي منذ هزيمة فالنسيا ١-٢ وفقدانه للقب كأس ملك إسبانيا.
وأضافت الصحيفة بأنه من المتوقع أن يعقد الاجتماع الرئيسي من أجل حسم مستقبل المدرب الأسبوع القادم.
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