رابط ليفربول وتوتنهام بث مباشر UeFa يلا شوت مباراة mOhMeD sAlAh بث مباشر yAlLA ShOoT NWE

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بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام البطولة – elbotola فقد كانت النسخة الماضية بها الكثير من الإصابات وخصوصًا إصابة النجم المصري محمد صلاح في الاشتباك والتلاحم الذي حدث بينه وبين راموس.





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– تشكيلة ليفربول المتوقعة لمباراة توتنهام:

حراسة المرمي: أليسون بيكر





خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبيرتوسون





خط الوسط: فابينيو، جوردان، هيندرسون، فينالدوم





خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينيو





بطاقة مباراة اليوم

دوري ابطال اوروبا 2018-2019

النهائي

ملعب الواندو مترباليتانو





موعد اللقاء.





يوم السبت 1 يونيو 2019

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





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