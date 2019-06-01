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ترامب يدعم "بوريس جونسون" لرئاسة الحكومة البريطانية خلفا لـ"ماى"

السبت 01/يونيو/2019 - 05:23 م
ترامب يدعم بوريس جونسون لرئاسة الحكومة البريطانية خلفا لـماى
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خاطر عبادة
 
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تدخل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في الاضطرابات السياسية الداخلية في بريطانيا من خلال دعم "بوريس جونسون" المؤيد لبريكسيت لخلافة تيريزا ماي كرئيس للوزراء ، في خرق لاتفاقية عشية زيارة الدولة للرئيس إلى المملكة المتحدة، وفقاً لصحيفة "تايم" الأمريكية اليوم.

وأصر ترامب على أنه لا يعطي تأييدًا تامًا لأي واحد من المرشحين الـ 12 ليصبح زعيماً لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، لكنه قال إن جونسون "سيكون ممتازًا" وسيقوم "بعمل جيد جدًا" بإدارة البلاد.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة ذا صن، الصحيفة الأكثر مبيعًا في المملكة المتحدة: "أنا أحبه، لقد أحببته دائمًا". وأضاف :"لا أعرف أنه سيتم اختياره ، لكنني أعتقد أنه رجل جيد للغاية، شخص موهوب للغاية".

ويرفع تدخل الرئيس- قبل المأدبة مع الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنجهام، القواعد الدبلوماسية المعتادة ضد التعليق على المنافسات السياسية الداخلية للحلفاء.
 
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