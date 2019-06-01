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سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت 1/6/2019

السبت 01/يونيو/2019 - 05:21 م
سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت 1/6/2019
سعر الدولار أمام الجنيه
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أحمد الشيخ
 
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم السبت، بداية تعاملات شهر يونيو مسجلا 16.75 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع فى تعاملات عدد من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار في البنوك اليوم 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.75 جنيه للشراء.
16.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.75 جنيه للشراء.
16.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
16.75 جنيه للشراء.
16.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.73 جنيه للشراء.
16.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.75 جنيه للشراء.
16.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.7 جنيه للشراء.
16.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.72 جنيه للشراء.
16.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
16.7 جنيه للشراء.
16.8 جنيه للبيع.
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