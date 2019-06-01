مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر| Tottenham vs Liverpool.. رابط Champions League final 2019

ينطلق اليوم النهائي من دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام في النهائي 2019، سنتابع مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم والتي ستكون نارية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث تمكن الليفر في دوري الأبطال الوصول إلي النهائي علي حساب برشلونة الأسباني بعد مباراة نارية، حيث كانت نتيجة ليفربول في نصف النهائي مع برشلونة 4-0 في العودة، حيث كانت أهداف ليفربول أربعة أهداف بدون رد مما جعل لاعبي الليفر مستحقين الوصول إلي النهائي الأوروبي 2019، بينما علي الجانب الأخر أحرز لاعبي توتنهام في العودة ثلاثة أهداف وتمكن لاعبي توتنهام من الصعود إلي نهائي دوري ابطال أوروبا 2019، والآن سنتعرف علي موعد ليفربول ضد توتنهام النهائي والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر| Tottenham vs Liverpool.. رابط Champions League final 2019





موعد مباراة ليفربول وتوتنهام النهائي

تم تحديد توقيت ليفربول ضد توتنهام ليكون يوم السبت 31 من يونيو 2019، ليكون توتنهام مع ليفربول بتوقيت السعودية في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما يكون وقت إذاعة ليفربول وتوتنهام مباشر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، بينما يكون توقيت الليفر وتوتنهام اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، والمغرب، وتونس.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر| Tottenham vs Liverpool.. رابط Champions League final 2019





سيكون ملعب نهائي دوري الابطال 2019 واندا ميتروبوليتانو، بينما سيكون معلق مباراة ليفربول اليوم ضد توتنهام هو رؤوف خليف والذي سيعلق من الملعب مع خليل البلوشي، وسيكون هناك أيضاً معلقين علي مباراة الليفر ضد توتنهام وهم حفيظ دراجي، ويوسف سيف، بالإضافة إلي معلق النهائي اليوم أيضاً سيكون علي محمد علي، وعبد الصمد عبد الستار أيضاً من معلقين نهائي دوري الأبطال 2019، وأيضاً رؤوف خليف.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر| Tottenham vs Liverpool.. رابط Champions League final 2019





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام دوري الأبطال

نتعرف سوياً الآن علي مجموعة القنوات المفتوحة الناقلة النهائي علي مختلف الأقمار الصناعية، وسيكون علي عدد كبير من قنوات بين سبورت، حيث خصصت قنوات بين سبورت أربعة قنوات تنقل ليفربول ضد توتنهام اليوم، وتكون تلك القنوات هي، bein HD1، bein HD2ـ، وأيضاً قناة تنقل ليفربول وتوتنهام النهائي تابعة لبين سبورت أيضاً وهي، bein HD3، وأخر قناة ناقلة النهائي مباراة ليفربول وتوتنهام