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صلاح جووووول watch live mo salah v tottenham hd kora star

السبت 01/يونيو/2019 - 05:16 م
صلاح جووووول watch live mo salah v tottenham hd kora star
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صلاح جووووول watch live mo salah v tottenham
هذه هي المشاركة التاسعة لليفربول في مباراة نهائية في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال، أكثر من أي فريق إنكليزي آخر – حصد اللقب 5 مرات لكنه خسر في آخر نهائيين.

هذه أول مباراة نهائية لفريق توتنهام في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال وهو ثامن فريق إنكليزي يصل إلى هذه المرحلة – آخر 5 فرق خاضت أول مباراة نهائية لها في المنافسة خسرت (تشيلسي 2008، أرسنال 2006، موناكو 2004، ليفركوزن 2002، فالنسيا 2000).

هذه ثاني مرة يلتقي فريقان إنكليزيان في مباراة نهائية في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال، بعد فوز مان يونايتد على تشيلسي في 2008.
صلاح جووووول watch live mo salah v tottenham

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