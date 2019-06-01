bein 4K كورستار HD بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت 1-6-2019

تقدم الوطن سبورت بث مباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم السبت 1-6-2019، على ملعب واندا متروبولیتانو، بمدريد.





ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في تمام الساعة التاسعة مساءً، على قنوات beIN SPORTS HD 1.





ومعلقو المباراة هم رؤوف خليف من ملعب المباراة، وخليل البلوشي على قناة bein HD1، بينما "يوسف سيف وعلي محمد" على bein HD2، أما حفيظ دراجي ومعلق "ألو بي إن" عبد الصمد عبد الستار على bein HD3، ومحمد بركات وهيثم فاروق على bein HD4 ورؤوف خليف bein 4K.





ويدير اللقاء تحكيميًا دامير سكومينا، ويعاونه جور برابروتنيك، فوكان روبيرت.





بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام



