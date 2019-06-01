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الصين تحذر أمريكا من التقليل من عزمها على حماية سيادتها

السبت 01/يونيو/2019 - 05:16 م
الصين تحذر أمريكا من التقليل من عزمها على حماية سيادتها
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خاطر عبادة
 
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أصدرت الصين تحذيرا لواشنطن، وحثتها على "عدم التقليل من عزم بكين" على حماية سيادتها، وفقا لمتحدث بإسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم السبت.

وأجرى وزير الدفاع الصيني وي فنج ونظيره الأمريكي، باتريك شاناهان، محادثة استمرت 20 دقيقة يوم الجمعة في منتدى شانجريلا للحوار لمناقشة سلسلة من القضايا الأمنية، بما في ذلك نزع السلاح النووي، والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

واستغل الجانب الصيني هذا الاجتماع لانتقاد رحلات واشنطن المتكررة "لحرية الملاحة" عبر مضيق تايوان، وحث الولايات المتحدة على احترام "مبدأ الصين الواحدة"، الذي يرى أن الجزيرة جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.

وقال وو :"إن الوزير وي أكد أن الجانب الصيني يعارض بحزم السلسلة الأخيرة من الإجراءات الأمريكية السلبية بشأن قضايا تايوان"، مضيفا أنه "يتعين على الجانب الأمريكي ألا يقلل من عزم الصين وقدرتها على حماية سيادتهم الوطنية وسلامة أراضيهم ".

وفي الوقت نفسه، وصف وو الاجتماع بين وي وشانهان بأنه "بناء" و "صريح" و "ودود"، وأشار إلى أن كلا الجانبين يظلان ملتزمين بمواصلة التبادلات العسكرية.
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