بمشاركة وفدًا إسبانيًا.. مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن الأديب العالمي نجيب محفوظ

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ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الأحد المقبل ندوة عن الأديب المصري نجيب محفوظ بمشاركة وفدا إسبانيا يضم 80 فردًا من المهتمين بالأعمال الأدبية، يرصد بعض أعماله المترجمة إلى الإسبانية بالإضافة إلى تناول الأديب الراحل لتاريخ الفراعنة في أعماله.



يدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، فيما يتحدث خلال الملتقى الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية في جلسة بعنوان "نجيب محفوظ والفراعنة"، وحمدي زكي مستشار مصر السياحي بالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا سابقًا.



ومن المقرر أن يشهد اللقاء عرض مقتطفات من فيلمى "زقاق المدق" و"بداية ونهاية" اللذين أنتجتهما المكسيك باللغة الإسبانية عن روايتيّ محفوظ، وحوارات مع نجيب محفوظ أجراها معه حمدي زكى، يعقبها مائدة مستديرة حول رواية "زقاق المدق".



وقال الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية إن الأديب الراحل نجيب محفوظ من أوائل الأدباء المصريين الذين كتبوا عن مصر الفرعونية، حيث كتب عددًا من أعماله عن تاريخ وآثار تلك الحضارة، وقامت أعماله على الدقة الأدبية والصياغة الفنية الفائقة وصدق المعلومة التاريخية وبعث الأجواء القديمة باقتدار.



وأضاف أن محفوظ بنى معمار معظم أعماله الفني على قصة أدبية ذات بعد سياسي وأسطوري أو على قصة متواترة من التراث أو على حدث تاريخي معروف أو عن شخصية ملكية مثيرة.

