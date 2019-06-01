عاجل.. الوداد المغربي يصعد فضيحة مباراة الترجي رسميا

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي اليوم السبت، اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومحكمة التحكيم الرياضية، بداعي تعرضه للظلم، بعد تتويج منافسه الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا، عقب إلغاء مباراة إياب النهائي في تونس، وسط احتجاجات كبيرة من لاعبي الفريق المغربي.

وتوج الترجي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد البيضاوي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.

وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف ساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019).

وتوقفت المباراة بعد نحو ساعة من انطلاقها، وسط جدل وضبابية حول تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "VAR"، وأظهرت لقطات الاعادة أن الكارتي لم يكن متسللاً، لكن الإلغاء قد يكون بسبب احتساب خطأ عليه بحق مدافع الترجي خليل شمام، ومع مطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو، توقفت المباراة، وسط تقارير عن إبلاغ الحكم اللاعبين أن تقنية الفيديو معطلة.

وبعد انتظار طويل قرر الحكم إلغاء المباراة واعتبار الترجي فائزاً ليحرز اللقب الرابع في تاريخه والثاني على التوالي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن سعيد الناصري رئيس الوداد قوله: "للأسف لقد عدنا للعهود السابقة التي لم يكن متاحاً فيها استعمال تقنية حكم الفيديو المساعد... أنا مندهش من أن تشارك مؤسسة كرة قدم عالمية في هذه المهزلة".

وأضاف رئيس الوداد أن مسؤولي الاتحاد الإفريقي أبلغوه أن تقنية حكم الفيديو المساعد ستكون متوفرة في النهائي، ثم تم إبلاغه بأنها لا تعمل، وطلبوا بعض الوقت لكي يقوموا بإصلاحها، لكنهم فجأة وقرروا إنهاء المباراة.

وتابع الناصري: "ما أؤكد عليه أننا سنذهب إلى أبعد نقطة لكي نسترجع حقوقنا والحمد لله أن هناك مؤسسات دولية، فإذا لم يكن الكاف (الاتحاد الأفريقي) نزيهاً، فهناك المحكمة الرياضية و(فيفا) والأكيد أننا سنذهب لأبعد نقطة".

كما دعا أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مساء أمس الجمعة، اللجنة التنفيذية بالاتحاد لاجتماع طارئ يوم (الثلاثاء) القادم لمناقشة الأمور والأحداث التنظيمية التي شهدتها المباراة بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.