سفرة 27 رمضان.. مكرونة بشاميل بالفراخ وسلطة خضراء

مكرونة بالبشاميل والدجاج:

مدة التحضير : 30 دقيقة

مدة الطهي: 30 دقيقة

الكمية : 8 اشخاص

المستوى : سهل





المكونات

600 غرام معكرونة

أربع ملاعق كبيرة زيت ذرة.

اثنان من صدر الدجاج.

بصلة.

حبة فلفل رومي أخضر.

فصا ثوم.

رشة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

حبة طماطم.





صوص الباشميل:

كوب حليب بودرة، مذوب بكوب ماء ساخن.

خمسة أكواب ماء.

كوب دقيق.

*مكعبا مرق دجاج.

ثلاثة أرباع كوب زيت ذرة.

رشة جوز الطيب.

ملعقة صغيره فلفل أبيض، أو حسب الرغبة.





طريقة التحضير

اسلقي المعكرونة في ماء مغلي مع ملح.

افرمي البصل، والثوم والفلفل الرومي مع بعض فرماً خشناً واقليهم في مقلاة مع الزيت.

أضيفي الطماطم المفرومة، والفلفل الأسود والكمون واتركيهم لينضجوا، ثم أضيفي الدجاج المقطع لمكعبات شبه صغيرة.

لعمل الباشميل، في قدر على النار، ضعي الزيت والدقيق وحركي مع إضافة الحليب، ثم أضيفي الماء الدافئ على دفعات مع التحريك حتى يصبح متوسط الكثافة، ثم أضيفي مكعب المرق، وجوزة الطيب والفلفل الأبيض.

أضيفي الباشميل على المعكرونة وحركي.

ضعي نصف كمية المعكرونة في صينية ثم الدجاج ثم باقي المعكرونة، (يمكنك رش القليل من جبن الموزاريلا على الوجه ).

أدخلي الصينية إلى الفرن ربع ساعة من أسفل وعشر دقائق من أعلى.

قدميها ساخنة.





نصائح

عند تحضير صلصة الباشميل أضيفي المكونات بالتدريج كي لا يتكتل خليط البشاميل .

اذا تكتل خليط البشاميل يمكنك تصفيته لإزالة الكتل .

يمكنك استخدام أي نوع معكرونة تفضلين.

يمكنك الاستغناء عن الدجاج و اللحم أو استبدالهما ( الدجاج باللحمة المفرومة )، ( اللحمة المفرومة بقطع الدجاج المسحب ) .