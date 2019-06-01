قطر ستخرج عن الصف العربي وتعرقل أي إجراء ضد إيران
السبت 01/يونيو/2019 - 03:45 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
المزيد عن: قطر الصف العربي أي إجراء ضد إيران
- انتهاكات إيران ضد العرب (كاريكاتير)
- ضاحي خلفان يشن هجوما حادا على أمير قطر
- "بكري" يقدم استجواب لوزير الخارجية بسبب العلاقات مع قطر
- بعد تصريحات "تميم" حول إيران.. نرصد أسرار العلاقات المشبوهة بين طهران والدوحة
- رويترز: توتر بالخليج بعد 10 أيام من زيارة ترامب للسعودية
- سعود بن ناصر: سياسات أمير قطر تشق الصف العربي
- صحف سعودية تبرز تاريخ قطر العريق في شق الصف العربي
- مفاجأة.. طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي خلال ساعات.. وخبراء: سياستها تجاوزت كل الحدود
- وزير خارجية قطر يرتمي في أحضان الغرب والدول الأوروبية على حساب طهران
- صحيفة: قطر ستخرج عن الصف العربي وتعرقل أي إجراء ضد إيران