كيف تحسب قيمة زكاة الفطر الخاصة بك؟
السبت 01/يونيو/2019 - 03:39 م
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يستعد المسلمون خلال الأيام الحالية لإخراج زكاة عيد الفطر، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ومن خلال هذا التقرير يمكن حساب قيمة زكاة الفطر بحسب ما جاء نقلا عن دار الافتاء المصرية:
- تم حساب قيمة زكاة الفطر على القمح المستخدم في إنتاج رغيف الخبز.
- سعر أردب القمح 655 جنيهًا، ويحتوى على 150 كيلوجرام.
- يتم احتساب سعر الكيلو 4.40 جنيهات، والزكاة 2.6 كيلو، بعد ضربهم في 4.40 جنيهات.
- يصبح الناتج النهائي 11.44 جنيه، وقالت دار الإفتاء إن قيمة الزكاة 13 جنيها، والسعر زيادة بحيث يراعي اختلاف الأسعار في الأردب، و13 جنيها الحد الأدنى ويمكن أن يزيد إذا كان دخل الفرد يسمح بذلك.
ووفقًا للإفتاء فإن أقل شيء يمكن إخراجه عن الفرد هو 13 جنيها، وتخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، أو الأخذ برأي السادة الشافعية وتخرج الزكاة قبل غروب شمس يوم عيد الفطر.
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