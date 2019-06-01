جولة تفقدية لرئيس صندوق التأمين الاجتماعي للتأكد من انتظام صرف معاشات يونيو









في إطار توجيهات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بمتابعة انتظام عملية صرف معاشات شهر يونيو، قام محمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومى، اليوم السبت، بجولة تفقدية لعدد من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.





تفقد سعودى خلال الزيارة منافذ صرف كل من " منطقة المنيل - مبنى العرائس -منطقة المعادى " للتأمينات والمعاشات، ورافقه خلال الزيارة ناهد البدرى رئيس الإدارة المركزية للمناطق التأمينية بجنوب ووسط القاهرة، و محسن الطنطاوى رئيس الإدارة المركزية للخدمات التأمينية.





كما التقى سعودي بالعديد من أصحاب المعاشات واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم مشددا على ضرورة توفير سبل الراحة لأصحاب المعاشات أثناء عمليات الصرف.



