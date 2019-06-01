محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 80.5%

اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم السبت نتيجة امتحانات الدور الاول للفصل الدراسى الثانى للشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسى 2018 / 2019 بنسبة نجاح بلغت 80.5 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة 77.38 % للاعدادية المهنية بزيادة 7 % عن نتيجة العام الماضى والتى بلغت نسبة النجاح فيها 73.4%.





وأشاد محافظ أسيوط بمستوى امتحانات الشهادة الاعدادية هذا العام وبنتيجة الامتحانات والتى عكست مستوى الطلاب على مدار العام مشيرا الى الدعم الذى توليه الدولة للعملية التعليمية بمختلف المراحل التعليم وخاصة التعليم القبل الجامعى فضلا عن التوسع في إنشاء مدارس جديدة وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات الحديثة.





واشار صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط الى أن نتيجة الدور الاول للفصل الدراسى الثانى بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين 81.3 % وبلغ عدد الحضور النظامى 57 الف و 511 طالبا وبلغ عدد الناجحين منهم 46 ألف و761 طالب وعدد الحضور المنازل 1624 ونجح منهم 849 طالبا من اجمالى المنازل بنسبة نجاح للمنازل بلغت 52.3 % والوافدين 2 طالب ونجاح 2 طالب بنسبة 100 % حيث بلغ نسبة اجمالى الحضور للاعدادية العامة 59 الف و137 طالبا واجمالى عدد الناجحين 47 الف و 612 ناجح بنسبة نجاح بلغت 80.5 % لافتا الى ان عدد الحضور من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 11309 طالبا نجح منهم 8751 طالبا بنسبة نجاح بلغت 77.38 % فضلا عن ان نسبة نجاح الطلاب المكفوفين بلغت 58% والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 77.46 % مضيفًا ان النتيجة جارى توزيعها على الادارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.



