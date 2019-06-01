جمارك دبي: 8.3 مليار درهم قيمة تجارة دبي الخارجية بأصناف المواد الغذائية الرمضانية
السبت 01/يونيو/2019 - 03:34 م
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أظهرت إحصائيات جمارك دبي، أن قيمة تجارة دبي الخارجية بأصناف المواد الغذائية الرمضانية بلغت في الربع الأول من العام 2019 نحو 8.3 مليار درهم وهو ما يقترب من 2.6 مليار دولار، وتشمل هذه الأصناف اللحوم والخضراوات والسكر والأرز والدقيق والمكسرات والمياه المعبأة والعصائر والتمور
وبلغت كمية المواد الغذائية نحو 1.5 مليون طن؛ حيث توفر جمارك دبي لتجارة المواد الغذائية أفضل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية التي تضمن وصول هذه المواد إلى الأسواق المحلية دون تأخير لضمان سلامتها وجودتها ولتلبية احتياجات الأسواق في المواسم التي تشهد ذروة الطلب على المواد الغذائية وأهمها شهر رمضان المبارك، وذلك وفق ما ذكرته وسائل إعلام إماراتية.
وتعمل جمارك دبى بأحدث الأجهزة والتقنيات التي طورتها جمارك دبي باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات تدعمها الكفاءة العالية للمفتشين الجمركيين في مركزها، لتحقق أعلى مستويات التميز في تقديم الخدمات والتسهيلات للتجار المستثمرين.
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