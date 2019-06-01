ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شيخ الأزهر يستقبل البابا تواضروس للتهنئة بعيد الفطر

السبت 01/يونيو/2019 - 03:29 م
شيخ الأزهر يستقبل البابا تواضروس للتهنئة بعيد الفطر
من اللقاء
Advertisements
طباعة
محمود الجلاد
 
Advertisements
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على رأس وفد كنسي رفيع المستوى؛ لتهنئة فضيلته وكافة المسلمين بعيد الفطر المبارك.

أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بزيارة قداسة البابا تواضروس؛ للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن تبادل التهاني بين الأزهر والكنيسة في المناسبات الدينية يعكس علاقات الأخوة والتلاحم بين أبناء الوطن.

من جانبه قدم البابا تواضروس، والوفد المرافق له، التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، وجميع المسلمين، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لفضيلته ولجميع المسلمين موفور الصحة والعافية، ولمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الهادى القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف.
Advertisements
المزيد عن: محافظات عيد الفطر المبارك شيخ الأزهر أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا