شيخ الأزهر يستقبل البابا تواضروس للتهنئة بعيد الفطر
السبت 01/يونيو/2019 - 03:29 م
محمود الجلاد
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على رأس وفد كنسي رفيع المستوى؛ لتهنئة فضيلته وكافة المسلمين بعيد الفطر المبارك.
أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بزيارة قداسة البابا تواضروس؛ للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن تبادل التهاني بين الأزهر والكنيسة في المناسبات الدينية يعكس علاقات الأخوة والتلاحم بين أبناء الوطن.
من جانبه قدم البابا تواضروس، والوفد المرافق له، التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، وجميع المسلمين، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لفضيلته ولجميع المسلمين موفور الصحة والعافية، ولمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار.
حضر اللقاء الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الهادى القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف.
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