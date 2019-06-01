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العناية الإلهية تنقذ رئيس محكمة وادي النطرون بعد تفحم سيارته بالبحيرة

السبت 01/يونيو/2019 - 03:25 م
العناية الإلهية تنقذ رئيس محكمة وادي النطرون بعد تفحم سيارته بالبحيرة
أرشيفية
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إسلام أمين
 
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أنقذت العناية الإلهية المستشار أحمد عاطف ميدان رئيس محكمة وادي النطرون 36 عاما، من الموت المحقق، إثر اندلاع حريق في سيارته الخاصة التي كان يستقلها في طريقه للمحكمة بالطريق الصحراوي، وتم نقله لمستشفى جرحات اليوم الواحد لإجراء الفحوصات الطبية والتأكد من سلامته.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة باشتعال النيران في سيارة المستشار أحمد عاطف ميدان رئيس محكمة وادي النطرون 36 عاما، بالكيلو 113 بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية اتجاه القاهرة دائرة مركز وادي النطرون.

انتقل على رئيس فرع البحث الجنائي بالنوبارية وتم الدفع بسيارة حماية مدنية وتم السيطرة على الحريق وتبين من المعاينة احتراق السيارة وتفحمها بالكامل.

بسؤال رئيس المحكمة قرر أنه فوجئ باشتعال النيران بالسيارة فجأة أثناء سيرة بالطريق الصحراوي ولم يعلل سببا لذلك، فتم استدعاء خبراء المفرقعات والحماية المدنية لفحص السيارة وبيان أسباب الحريق وجاري تحرير محضر بالواقعة.
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