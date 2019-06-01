الخرطوم تستدعي سفيرها بالدوحة للتشاور
السبت 01/يونيو/2019 - 03:29 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
أعلنت وزارة الخارجية السودانية، السبت، أنها استدعت سفيرها لدى دولة قطر بغرض التشاور على أن يعود بعدها إلى الدوحة.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية بابكر
الصديق في بيان: "تود وزارة خارجية جمهورية السودان أن تفيد أن سفير السودان لدى
قطر... فتح الرحمن علي قد استدعي إلى الخرطوم للتشاور"، موضحاً أنه سيعود فوراً
بعدها إلى الدوحة.
وأغلقت السلطات السودانية الخميس الماضي
مكتب شبكة الجزيرة القطرية بالخرطوم وسحبت تصاريح عمل مراسليها وموظفيها.
اعتادت القناة على نشر صور للاحتجاجات التي تدور بالسودان منذ ديسمبر الماضي.
Advertisements
المزيد عن: قطر بابكر الصديق الدوحة الخرطوم
- السودان يبحث سبل تعزيز التعاون مع الإمارات والعراق وجيبوتي
- السودان: علاقتنا مع قطر متطورة ونتطلع لسبل تعزيزها
- السودان يؤكد عودة سفيره إلى القاهرة خلال أيام
- الخارجية السودانية تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي
- الخارجية السودانية تستدعي سفير الكويت
- الخارجية السودانية تستدعي سفير الكويت لدى الخرطوم
- باكستان تستدعي سفيرها في الهند للتشاور وسط توترات بين البلدين
- الخارجية السودانية تستدعي سفيرها في قطر
- الخارجية السودانية تستدعي سفيرها بالدوحة