5 مواهب شابة عرفت طريق المجد في 2019

أفرزت بطولة الدوري المصري خلال موسم 2018-2019 العديد من الوجوه الشابة التي فرضت نفسها على الساحة بفضل تألقهم مع أنديتهم ومساهمتهم مع فرقهم في تحسين موقفهم في جدول المسابقة.









ويستعرض "الفجر الرياضي" في التقرير التالي أبرز اللاعبين الذين تألقوا في الموسم الجاري:









نبيل دونجا









لفت نبيل دونجا لاعب بيراميدز الأنظار إليه هذا الموسم بفضل أدائه التكتيكي والخطتي في دوري الموسم الحالي، وخاذ دونجا 28 مباراة أحرز فيهم هدفين، وانضم لقائمة مصر الأولية المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المزمعة إقامتها في مصر نهاية الشهر المقبل.









إمام عاشور









أحد اللاعبين المنتظر مشاهدة صراع شرس بين الأهلي والزمالك للحصول على خدماته في الموسم المقبل، وخاصة وأن اللاعب ظهر بمستوى رائع مع حرس الحدود بفضل مهاراته العالية ودقة تمريراته والتي جعلته ضمن اختيارات الجهاز القني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، خاض "عاشور" في الموسم الجاري 30 مباراة أحزر فيهم 4 أهداف وصنع هدفا.









مصطفى محمد









أثبت مصطفى محمد لاعب الزمالك والمعار إلى طلائع الجيش أنه لاعب من طراز فريد ويمتلك الإمكانات الفنية والبدنية التي تجعله المهاجم الأساسي للفارس الأبيض، حيث لفت الأنظار إليه بشدة بعد المستوى المميز الذي قدمه مع طلائع الجيش بعدما أحرز 12 هدفا وصنع 5 أهداف في 29 مباراة شارك فيهم مع الفريق العسكري، وانضم مصطفى محمد لمعسكر المنتخب الوطني في مارس الماضي وظهر بشكل جيد إلا أنه خرج من القائمة الأولية المشاركة في "كان 2019".









باهر المحمدي









أبرز اكتشافات الموسم الحالي بعدما أظهر إمكانيات عالية في مركز قلب الدفاع مع النادي الإسماعيلي وبعدما قرر البلجيكي سيدومير يانفيسكي الاعتماد عليه في هذا المركز على الرغم من أن مركزه الأساسي هو الظهير الأيمن، وحصل "المحمدي" على ثقة الجهاز الفني بقيادة أجيري وبات أحد العناصر الأساسية في منتخب مصر ومنتظر ظهوره في "كان 2019" للمرة الأولى في المحفل الإفريقي.









عمر صلاح









تعرض عمر صلاح الحارس الثالث بنادي الزمالك لاختبارات صعبة خلال مسيرته الكروية مع الفارس الأبيض وكان آخرها أمام نهضة البركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية، وعلى الرغم من أن الزمالك تعرض للهزيمة في لقاء الفريق المغربي إلا أن عمر صلاح قدم مستوى عالي واستطاع أن يحمي عرين الأبيض في أكثر من فرصة.



