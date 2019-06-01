"الوحدة العربية" تكرم رموز حرب العاشر من رمضان وأسر شهداء الجيش والشرطة

أعلنت جمعية الوحدة العربية برئاسة الكاتب الصحفي محمد السعيد الأسود بالتعاون مع مؤسسة العلاء القانونية برئاسة المستشار علاء مصطفى عن مبادرة لفك أسر الغارمات، كما دعت جموع النثريون التبرع لصالح المبادرة على حساب رقم ١٨٦٠١ بفروع بنك ناصر الاجتماعي.





وتم تكريم أبطال ملحمة العاشر من رمضان أمثال اللواء نبيل أبو النحا مؤسس مجموعة ٩٩٩القوات الخاصة بالصاعقة المصرية، واللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة وأحد المشرفين عن إغراق الحفار الاسرائيلي كتنج ومسئول التحقيقات مع الجاسوسة الإسرائيلية هبة سليم، وأسر شهداء الجيش والشرطة أمثال زوجة الشهيد عامر عبدالمقصود مأمور قسم كراسة، وزوجة الشهيد العقيد أحمد محمد المنسي، وزوجة الشهيد النقيب أيمن كتات، ووالدة الشهيد النقيب محمود ابو العز.





ومن المكرمين من أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية ريو ٢٠١٦ من ذوي القدرات الخاصة أمثال كابتن شريف عثمان خليفة والكابتن شعبان يحيى مدرب المنتخب المصري لرفع الأثقال والكابتن راندا تاج الدين، وجمع من قادة النقابيين والشخصيات العامة ورجال الأعمال.



