اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 1 يونيو 2019

واصل سعر الدولار استقراره امام سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم السبت 1-6-2019، بداية تعاملات شهر يونيو مسجلا 16.75 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع فى تعاملات عدد من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.





سعر الدولار في البنوك اليوم





سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.75 جنيه للشراء، و 16.86 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.75 جنيه للشراء، و 16.85 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.75 جنيه للشراء، و 16.85 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.73 جنيه للشراء.، و 16.83 جنيه للبيع.





استقر سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.75 جنيه للشراء، و 16.85 جنيه للبيع.، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى ci نحو 16.7 جنيه للشراء، و 16.8 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.72 جنيه للشراء، و 16.82 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.7 جنيه للشراء، و 16.8 جنيه للبيع.



