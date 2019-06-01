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متظاهرون يضرمون النار فى السفارة الأمريكية بهندوراس فى اليوم الثانى من الاحتجاجات

السبت 01/يونيو/2019 - 02:17 م
متظاهرون يضرمون النار فى السفارة الأمريكية بهندوراس فى اليوم الثانى من الاحتجاجات
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خاطر عبادة
 
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قام المتظاهرون بإحراق بوابة الوصول إلى السفارة الأمريكية في عاصمة هندوراس مساء الجمعة خلال اليوم الثاني من الاحتجاجات الكبرى ضد الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز.

وقال شهود عيان لوكالة رويترز ومسؤولو خدمات الإطفاء، اليوم، إن المحتجين أضرموا النار في مدخل المبنى في وسط مدينة تيغوسيغالبا بحوالي عشرة إطارات بعد تجفيفهم بالوقود، وأكد مسؤول في إدارة الإطفاء أنه لم تحدث أضرار للسفارة باستثناء بوابة الوصول.

     وجاء الهجوم في اليوم الثاني من الاحتجاجات على المراسيم التي أصدرها هرنانديز والتي يقول منتقدوه إنها ستؤدي إلى خصخصة الخدمات العامة.
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