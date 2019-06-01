من يد إينرامو لفضيحة VAR.. البطولات الحرام للترجي في إفريقيا
السبت 01/يونيو/2019 - 02:27 م
علاء خليف
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بعد فضيحة تحكيمية كبرى توج الترجي الرياضي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، على حساب الوداد المغربي بعد أن أعلن الحكم باكاري جاساما نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب رادس مساء الجمعة بعد انسحاب بطل المغرب اعتراضا على إلغاء هدف صحيح له وعدم وجود تقنية الفيديو.
ألغي "جاساما" هدفًا صحيحًا للاعب وليد الكرتي بالدقيقة 59 بداعي التسلل، ورفض اللجوء لتقنية الفيديو، ليواجه اعتراضات عنيفة من جانب فريق الوداد المغربي، ورفض اللاعبين استكمال اللقاء والذي توقف قرابة الساعة ونصف قبل أن يتخذ الحكم قراره النهائي بإطلاق صافرة نهاية المباراة واعتبار الوداد منسحبًا والترجي فائزًا باللقاء وتوج باللقب الإفريقي.
ليست هذه الفضيحة التحكيمية الوحيدة التي شهدتها مباريات الترجي الإفريقية، بل كان الفريق التونسي المستفيد الأكبر من الأخطاء التحكيمية في البطولات القارية خلال السنوات الماضية، ووصل الأمر أحيانًا لحصوله على الألقاب الإفريقية بفضل هذه الأخطاء الفادحة.
ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الفضائح التحكيمية للترجي التونسي بالبطولات الإفريقية:
- يد إينرامو تُطيح بالأهلي خارج دوري أبطال إفريقيا
من أبرز الفضائح التحكيمية التي استفاد منها فريق الترجي التونسي، كانت في لقاء إياب نصف نهائي دوري الأبطال عام 2010 أمام فريق الأهلي المصري، علي ملعب "رادس"، حيث فاز بطل تونس بهدف سجله لاعبه "مايكل إينرامو" بيده وسط تجاهل من حكم المباراة جوزيف لامبيتي ، ليودع بطل مصر البطولة، ولكن بعد سنوات طويلة أصدر الاتحاد الدولي قرارًا بإيقاف "لامبيتي" مدي الحياة بسبب فضيحة تحكيمية أخري في لقاء جنوب إفريقيا والسنغال بتصفيات كأس العالم.
- هدف يايا بنانا "المُتسلل" في شباك الأهلي 2011
حرم الكاميروني يايا بانانا لاعب الترجي الأهلي من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما سجل هدفًا من تسلل واضح في شباك بطل مصر خلال لقاء الجولة السادسة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية عام 2011، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1 / 1 لكنها نتيجة لم تكن كافية لتأهل الأهلي، ليصعد الترجي والوداد للدور التالي، وتوج بطل تونس باللقب الإفريقي في هذا العام.
- تأهل حرام لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2018
شهدت النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا عام 2018 فضيحة تحكيمية جديدة لصالح الترجي، حيث ألغى الحكم الزامبي سيكازوي هدف صحيح لفريق أول أغسطس في مباراته أمام بطل تونس في إياب نصف نهائي البطولة على ملعب رادس، وكان هذا الهدف كفيلًا بتأهل الفريق الأنجولي للنهائي، لكن صعد الترجي وتوج بلقب البطولة في النهاية على حساب الأهلي.
- فضيحة الـ "VAR" في نهائي دوري الأبطال 2019
مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمس الجمعة بين الترجي والوداد المغربي، كانت آخر حلقات مسلسل الفضائح التحكيمية لبطل تونس، بعدما ألغي حكم المباراة هدفًا صحيحًا للوداد ورفض استخدام تقنية الفيديو الذي أكد فيما بعد أنها معطلة، وبعد توقف للمباراة دام قرابة الـساعة ونصف أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء معتبرًا الوداد منسحبًا ليتوج الفريق التونسي بلقب البطولة الإفريقية.
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