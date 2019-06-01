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عزام الأحمد: تحرك مصري لإنجاز المصالحة الفلسطينية

السبت 01/يونيو/2019 - 02:10 م
عزام الأحمد: تحرك مصري لإنجاز المصالحة الفلسطينية
عزام الأحمد
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وكالات
 
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كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم السبت، عن جهود مصرية غير معلنة من أجل إحراز اختراق في ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

 

وقال الأحمد، في تصريحات صحافية إن "مصر تقوم بتحرك جدي في ملف المصالحة الفلسطينية بعيداً عن الأضواء والإعلام".

 

وأضاف، "نحن على تواصل مع مصر، والاتصالات مستمرة من أجل الخروج من الجمود في هذا الملف الذي مضى عليه عدة أشهر"، مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاقيات المصالحة التي تم توقيعها سابقاً والتي كان آخرها اتفاق 12 اكتوبر  2017.

 

وتابع الأحمد، أن "اتمام المصالحة ضروري حتى لا يتم استخدام غزة وعملية التهدئة باتجاه خدمة صفقة القرن، معرباً عن أمله في أن تتمكن مصر من التوصل لاتفاق في هذا الاتجاه.

 

وتوقف الحراك الذي تبذله مصر في ملف المصالحة منذ أقل من عام، في ظل تعنت طرفي الانقسام الفلسطيني وتمسكهما بمواقفهما، وتبادل الاتهامات بينهما حول المسؤولية عن تعطيل هذا الملف.

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المزيد عن: فلسطين عزام الأحمد إنجاز المصالحة الفلسطينية
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