زعيم كوريا الشمالية يتفقد مدرسة ويحتضن الأطفال بعد تقارير عن إعدامه المبعوث لأمريكا

زار الدكتاتور الكوري الشمالي كيم جونج أون، مدرسة أطفال بعد ساعات من تقارير عن إعدامه رئيس وفده المشارك في المحادثات النووية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وزعمت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية مقتل المبعوث البارز كيم هيوك تشول وأربعة مسؤولين آخرين بالرصاص في مطار مريم بعد "خيانة البلاد" مع الولايات المتحدة.





وكان كيم هيوك تشول الممثل الخاص لكوريا الشمالية للشؤون الأمريكية، وأعد الوفد لقمة فبراير الفاشلة في هانوي بفيتنام.





ولم تعلق وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية على مزاعم التطهير، على الرغم من أنها نشرت صوراً لكيم أثناء زيارته لمسافة 250 ميلاً من قصر رحلة تلاميذ المدارس في مقاطعة جانج، بالقرب من الحدود الصينية.





كما شوهد أيضًا وهو يزور عددًا من المصانع التي يُعتقد أنها متورطة في صناعة الصواريخ في بلده، مما يوفر ما تم وصفه محليًا باسم "التوجيه الميداني".

وادعت صحيفة تشوسون إيلبو الكورية الجنوبية أن كيم أمر بالإعدام بعد فترة وجيزة من عودة وفده لكوريا الشمالية عقب قمة هانوي الفاشلة.





وقال مصدر للصحيفة: "لقد اتُهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة بسبب تقاريره الرديئة عن المفاوضات دون فهم النوايا الأمريكية بشكل صحيح".







