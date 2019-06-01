موعد عيد الفطر المبارك 2019 في مصر والدول العربية

ننشر لكم موعد عيد الفطر المبارك، ولمعرفة أول أيام عيد الفطر 2019 في مصر والسعودية وبقية الدول العربية تعرفوا عليه من خلال الجدول التالي:

مواعيد عيد الفطر في الدول العربية 2019/1440

مصر موعد عيد الفطر 2019 الثلاثاء 4-6-2019

الجزائر موعد أول أيام عيد الفطر في الجزائر الأربعاء 5-6-2019

أول أيام العيد في سلطنة عمان الاربعاء 5-6-2019

موعد عيد الفطر في باكستان الأربعاء 5-6-2019

موعد عيد الفطر في السعودية الثلاثاء 4-6-2019

موعد عيد الفطر في تونس الاربعاء5-6-2019

أول أيام عيد الفطر في العراق الثلاثاء 4-6-2019

موعد عيد الفطر في سوريا الثلاثاء 4-6-2019

أول أيام عيد الفطر في السودان الثلاثاء 4-6-2019

موعد عيد الفطر بالامارات الثلاثاء 4-6-2019

أول أيام عيد الفطر في البحرين الثلاثاء 4-6-2019

موعد اول ايام عيد الفطر في الكويت الثلاثاء 4-6-2019

موعد عيد الفطر في اليمن الثلاثاء 4-6-2019

موعد عيد الفطر في قطر الثلاثاء 4-6-2019

أول أيام عيد الفطر في بنغلاديس الأربعاء 5-6-2019

وقد صرح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور حاتم عودة بأن عدد أيام شهر رمضان المبارك 2019 سوف تكون 29 يوم وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي قام بها علماء المعهد.





وسوف يكون بداية شهر شوال الثلاثاء 4-6-2019 وبذلك سوف يكون أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر والدول العربية.