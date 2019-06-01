عقوبات على الوداد بسبب فضيحة مباراة الترجي
السبت 01/يونيو/2019 - 02:05 م
الفجر الرياضي
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يترقب نادي الوداد المغربي توقيع عقوبات عليه من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعدم استكمال مباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وذكرت شبكة "إي إس بي إن" أن الوداد قد يتعرض لعقوبة الإيقاف من المشاركة
في البطولات الإفريقية لمدة عامين مقبلين، بسبب انسحابه من مباراة الترجي التونسي.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب انتهت بالتعادل الإيجابي
1-1، قبل أن تتوقف مباراة الأمس عند الدقيقة الـ61 اعتراضًا على هدف ملغي بسبب
تعطل تقنية الفار.
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