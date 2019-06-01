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البابا تواضروس يهنيء رئيس الوزراء بعيد الفطر المبارك

السبت 01/يونيو/2019 - 02:06 م
البابا تواضروس يهنيء رئيس الوزراء بعيد الفطر المبارك
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ماريان عيد
 
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هنأ البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر.

جاء ذلك فى بيان له: بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين إلى الله أن يعينكم في جهدكم الصادق وعملكم الدؤوب لتحقيق التنمية والتقدم، وأن ينعم على مصر بالأمن والرخاء وفقكم الله لما فيه خير وطننا الحبيب.
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