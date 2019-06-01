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ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

السبت 01/يونيو/2019 - 02:04 م
ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم
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هند الشيال
 
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صرح الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، بأن الميناء استقبل سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.

ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2576 طن قمح،غادر عدد 60 سيارة نقل محملة بـ 2746 طن قمح.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 153995، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 55312 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4982 طن فوسفات و12740 طن علف بنجر و6828 طن يوريا و4700 طن أرز و10200 طن حجر صخرى.
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