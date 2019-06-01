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مفاجأة .. حنان مطاوع تتراجع عن تجارة "الاستروكس" في "لمس أكتاف"

السبت 01/يونيو/2019 - 01:59 م
مفاجأة .. حنان مطاوع تتراجع عن تجارة الاستروكس في لمس أكتاف
لمس أكتاف
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يارا أحمد
 
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صعدت أحداث الحلقة السادسة والعشرين، من مسلسل "لمس اكتاف"، حيث تأثرت عايدة "حنان مطاوع"، بوفاة نجل أدهم "ياسر جلال"، والذي يدعي فارس، وفاجئت الجميع أنها طلبت غلق المطبخ، وعدم التجارة بالمخدرات مرة آخرى.

مسلسل لمس اكتاف يعرض على Cbc‏ في تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساًء ‏ويعاد في السابعة صباحًا بطولة ياسر جلال، فتحي ‏‏عبدالوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغني، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، ‏مجدي فكري، شريف ‏‏الدسوقي، عزوز عادل ومن تأليف هاني سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوي، إنتاج شركة سينرجي.‏

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