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أمير الشمالية يوجّه بإطلاق فعاليات "عيدكم شمالي"

السبت 01/يونيو/2019 - 02:01 م
أمير الشمالية يوجّه بإطلاق فعاليات عيدكم شمالي
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تنطلق احتفالية "عيدكم شمالي" الترفيهية طيلة أيام عيد الفطر المبارك، بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وتتنوع الفعاليات في أيام عيد الفطر المبارك، التي ستنفذ بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وعدد من الإدارات الحكومية بالمنطقة وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتوفير أجواء السعادة والفرح والبهجة والسرور في كل أيام السنة ولا سيما في الأعياد والمناسبات الوطنية والمواسم السياحية.

وتتنوع الفعاليات بين فنية وترفيهية واستعراضية لتناسب جميع الأذواق، ففي "ساحة تشاكيل"، يلتقي الجمهور بمجموعة مميزة من الفنانين للاطلاع على إنتاجيتهم الفنية، والمستوحاة من الثقافة السعودية المحلية، كما يمكنهم التجول والتقاط الصور من خلال منصات عرض الأعمال الفنية التي ستعرض أجمل اللوحات، بالإضافة إلى برامج للتحدي والإثارة ومنافسات حماسية كمسابقات الرماية وكرة السلة والتصويب.

وستتمكن الجماهير من التسوق من منطقة "الدكاكين"، وهي منطقة مخصصة لدعم رواد الأعمال والأسر المنتجة، عبر عرض منتجاتهم وبضائعهم.

وستتوزع شاحنات الطعام العصرية المبتكرة في أرجاء المكان، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من العروض العالمية على مسرح الاحتفال الرئيس.
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