محافظ البحر الأحمر يتابع الحملة المكبرة على سوق الدهار لتطبيق تجربة الأكياس البديلة للبلاستيك

وأكد المحافظ أن قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية يهدف إلى حماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتي تأثرت بشدة من البلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية مما يؤثر بالتبعية على صحة الإنسان.

وأردف المحافظ اننا لا نسعي إلى تحرير المخالفات بل نهدف الي التزام المواطنين بتطبيق المنظومة وتنفيذها من تلقاء أنفسهم.