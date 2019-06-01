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محافظ البحر الأحمر يتابع الحملة المكبرة على سوق الدهار لتطبيق تجربة الأكياس البديلة للبلاستيك

السبت 01/يونيو/2019 - 01:58 م
محافظ البحر الأحمر يتابع الحملة المكبرة على سوق الدهار لتطبيق تجربة الأكياس البديلة للبلاستيك
المحافظ
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محمد طه
 
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تابع اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم السبت، الحملة المكبرة التى قام بها رئيس مدينة الغردقة وحى شمال على سوق الخضار والفاكهة واللحوم بالدهار لتطبيق تجربة تنفيذ الاكياس البديلة للبلاستيك.

وتفقد قيام حى شمال بالتعاون مع جمعية هيبكا بتوزيع الشنط البديلة لشنط البلاستيك على الموطنين داخل السوق وجمع الاكياس البلاستيك من الباعة بالسوق مع عمل التوعية اللازمة بأضرار الاكياس البلاستكية.وقد لاقت التجربة الترحاب من المواطنين داخل السوق.

وأصدر تعليماته بتشكيل لجان مشتركة من الإدارة العامة لشئون البيئة وقطاع المحميات والتموين وشرطة المرافق وغرفة الغوص والصحة وشرطة البيئة، لمتابعة تطبيق التجربة.

وأردف المحافظ اننا لا نسعي إلى تحرير المخالفات بل نهدف الي التزام المواطنين بتطبيق المنظومة وتنفيذها من تلقاء أنفسهم.

وأكد المحافظ أن قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية يهدف إلى حماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتي تأثرت بشدة من البلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية مما يؤثر بالتبعية على صحة الإنسان.
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