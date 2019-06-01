محافظ المنيا يسلم مساعدات مالية لـ 111 عاملا لتنفيذ مشروعات صغيرة



حضر الفعاليات محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة، وصفاء نوار، مدير تحرير ومدير عام المشروعات بأخبار اليوم، ومحمد زهير رئيس قسم السياحة والسفر بالأخبار، والدكتور علاء الدين محمد مدير إدارة المحاجر.



أعرب المحافظ عن خالص تهانيه بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك،مشيدا بدور مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية في دعم الاسر والافراد الاكثر احتياجا، استمرارا لدور المؤسسة الانساني الرائد منذ نشأتها لتصبح نموذجًا مشرفًا يحتذى به في العمل الاجتماعي المتكامل.



وأضاف ان هذا الدور يعكس روح التكاتف والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية والتنفيذية من جانب وبين البسطاء من المواطنين، تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوفير حياة كريمة بهدف تحقيق الرعاية الاجتماعية الشاملة لتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط ومساندته في مواجهة متطلبات الحياة اليومية.



وأشادت صفاء نوار، بالتعاون الإيجابي والفعّال وتقديم كافة التسهيلات من قبل الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ وإنجاح فعاليات مشروع ليلة القدر وتسليم المستحقين من العمال، وأضافت أن المبادرة تعد استمرارا لدور الصحافة الانسانية، والذي تبنته مؤسسة اخبار اليوم منذ نشأتها.



وطالبت عمال المحاجر بضرورة تنفيذ مشروع انتاجي صغير مثل تسمين وتربية المواشي، وتربية الأغنام والدواجن، بجانب تنفيذ مشروعات لإنشاء محلات تجارية منها البقالة والخضروات والفاكهة وغير ذلك من المشروعات، ليدر دخل ثابت للأسرة،ويوفر حياة كريمة، مؤكدة أنه تم تخصيص تلك المساعدات عقب دراسة متكاملة لجميع الحالات المستحقة وعمل زيارات ميدانية للعمال وزيارة منازلهم.

سلم اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم السبت، مساعدات مالية لعدد 111 عاملا، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الإنتاجية، بإجمالي 777 الف جنيه، قدمتها مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية، للعاملين في قطاع المحاجر بالمحافظة، وذلك ضمن مشروع "ليلة القدر" الذى تنظمه المؤسسة.