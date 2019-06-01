وكيل "الري" يكشف خطة الوزارة لمواجهة التحديات المائية (فيديو)
السبت 01/يونيو/2019 - 01:57 م
رقية جمال
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قال الدكتور رجب علي عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، إن هناك تحديات مائية تواجهنا وعلى رأسها ثبات حصتنا من المياه رغم تزايد الاحتياجات المائية باستمرار نتيجة الزيادة السكانية.
وأضاف "عبد العظيم"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن الوزارة وضعت استراتيجية لمواجهة هذه التحديات مبنية على 4 محاور تتمثل في ترشيد الاستهلاك، والتنمية وتنقية المياه من التلوث وتنمية الموارد المائية، وتهيئة المناخ العام لتطبيق الاستراتيجية.
وتابع، أن الطاقة أصبحت عنصر رئيسي ومحدد في إدارة المياه، ونظرًا لكون البترول مصدر مكلف للطاقة، فالعالم أجمع يبحث عن مصادر بديلة للطاقة، موضحًا أن الوزارة بدأت في الاعتماد على الطاقة الشمسية بدلًا من السولار بآبار المياه الجوفية في محافظات الوادي الجديد وأسوان بنحو 100 بئر؛ نظرًا لصعوبة وصول السولار للمحافظات النائية، فضلًا عن توافر الطاقة الشمسية بكميات هائلة فيها.
وأوضح، أن تشغيل البئر لمدة 3 سنوات بالسولار يعادل تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية لتشغيل البئر لسنوات طويلة قد تستمر لـ 20 عام، وهذا يؤكد أن اقتصاديات هذا المشروع واعدة ومربحة، ولذا تم الإسراع في إنشاء محطة شمسية بجميع الآبار التي تعمل بالسولار في الوادي الجديد، متوقعًا أن يكون هناك 150 بئر يعمل بالطاقة الشمسية خلال أغسطس المقبل، منوهًا إلى أن الوزارة تعمل على تغطية جميع الآبار التي تعمل بالسولار بالوادي الجديد بالطاقة الشمسية، والتي يتبقى منها نحو 170 بئر خلال 3 سنوات.
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