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بسبب "الحمام".. استمرار حبس عامل طعن جاره بـ"كتر" في المرج

السبت 01/يونيو/2019 - 01:57 م
بسبب الحمام.. استمرار حبس عامل طعن جاره بـكتر في المرج
أرشيفية
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داليا عادل
 
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لطعنه جاره مستخدما سلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج إخطارا من مستشفى اليوم الواحد، تفيد بوصول "مصطفى.م" مصابا بجرح في الكتف نتيجة طعنه بسلاح أبيض " كتر "، وبالانتقال والفحص، تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهم.

وبسؤاله أقر أن المجني عليه هو من حضر للتشاجر، بسبب تساقط المياه من حمام المتهم، وتطورت المشاجرة وقام المتهم على إثرها بطعن المجني عليه طعنة نافذة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.
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