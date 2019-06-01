القمة الإسلامية الـ14 آخرهم.. قمم شهدها قصر "الصفا" بمكة المكرمة

احتضن قصر الصفا بمكة المكرمة، مساء الجمعة، القمة الإسلامية الـ14، بعد أن استضاف قمتين خليجية وعربية طارئتين، لتضاف إلى قائمة طويلة من القمم والمباحثات والمصالحات والمبادرات التي شهدها القصر منذ إنشائه قبل نحو 4 عقود.

وفيما يلي ترصد "الفجر"، أبرز المعلومات عن قصر الصفا، الذي يعد من أشهر القصور الرسمية على المستويين العربي والإسلامي والعالمي لمجاورته أقدس وأطهر بقاع الأرض "المسجد الحرام والكعبة المشرفة".

قصر الصفا الملكي بمكة المكرمة، هو من القصور الملكية الحديثة، ويطل على المسجد الحرام، ويقع على جبل أبي قبيس المعروف تاريخياً بإحتضانه للحجر الأسود عند حادثة الطوفان في عهد النبي نوح عليه السلام، والذي كان يضم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، والتي أقام فيها الرسول وأصحابه صلاتهم سرا خوفا من أذى قريش.

مساحة القصر

تبلغ مساحة القصر 240 ألف متر مربع وقد أمر الملك خالد بن عبدالعزيز ببنائه في العام 1980، كما أضيفت له بعض المباني في عهد الملك فهد وفي في عهد الملك سلمان أقيمت به قاعة المؤتمرات.

سبب تسميته بهذا الاسم

هو أحد الأخشبين وهو جبل في الجهة الشرقية للمسجد الحرام ويبلغ ارتفاعه (420) متراً تقريباً. وقيل: إنما سمي بذلك لأن رجلاً يقال له: أبو قبيس، أول من قام بالبناء عليه. ويعرف جبل قبيس بأنه أول جبل وضع على الأرض، كما انه احتضن الحجر الأسود عند حادثة الطوفان أيام النبي نوح عليه السلام، وعجَّ بالكثير من الأحداث التاريخية في مراحل الأمة الإسلامية، كما ان تقارير هيئة المساحة الجيولوجية أثبتت أن الجبل يحتوي على منابع ماء بئرزمزم.

قمم شهداها

شهد القصر، الذي يقيم به ملك السعودية في العشر الأواخر من شهر رمضان، العديد من الأحداث السياسية البارزة، منها انعقاد القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة في العام 2005، والتوقيع على نص وثيقة مكة المكرمة التي تستهدف حقن دماء المسلمين في العراق في العام 2006، وفيه عقد المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار في العام 2008.

كما شهد مؤتمر قمة التضامن الإسلامي عام 2012، وفي عام 2017 شهد مبايعة الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولياً للعهد، وفي العام 2018 عقدت فيه قمة رباعية دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلا من الإمارات والكويت والأردن، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، وتم الاتفاق على تقديم الدول الثلاث حزمة من المساعدات الاقتصادية يصل إجمالي مبالغها إلى 2.5 مليار دولار.