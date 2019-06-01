قمة مكة.. مطالبات للأمم المتحدة باعتماد 15 مارس يومًا لمناهضة "الإسلاموفوبيا"

ندّدت قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة، السبت، بظاهرة "الإسلاموفوبيا"، داعية إلى الامتناع عن الممارسات التي تربط الإسلام بـ"الإرهاب"، ومطالبةً الأمم المتحدة باعتماد يوم لمناهضة هذا "التمييز الديني".





وقال أعضاء المنظمة الـ57 في بيان ختامي أنهم لاحظوا أن "الإسلاموفوبيا، باعتبارها شكلًا معاصرًا من أشكال العنصرية والتمييز الديني، ما انفكّت تتنامى في أنحاء كثيرة من العالم، كما يتضح من ازدياد حوادث التعصب الديني".



