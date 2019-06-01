صفقة جديدة لبرشلونة بـ30 مليون يورو

يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع هيكتور جونيور الظهير الأيسر لريال بيتيس الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية وفقا لما أكدته تقارير صحفية في إسبانيا.









وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة وضع اسم هيكتور جونيور لاعب ريال بيتيس في قائمة اللاعبين المطلوبين للتعاقد معهم.









وأضافت الصحيفة أن النادي الكتالوني يرغب في التعاقد مع لاعب ينافس الدولي جوردي ألبا في مركزه.









وأشارت الصحيفة إلى أن تعاقد برشلونة مع جونيور سيكلف خزينة النادي ٣٠ مليون يورو.



