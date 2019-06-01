بحضور سفير تشاد.. كلية دار العلوم بالقاهرة تنظم حفل إفطار الملتقى المصري الأفريقي

نظم الأستاذ الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة حفل إفطار الملتقى المصري الأفريقى ومبادرة ١٠٠٠ أفريقي هيتكلموا عربي بالمجان برعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بمقر كلية دار العلوم .





وقد حضر هذا الإفطار إعلاميين وشخصيات سياسية، وشخصيات بارزه فى المجتمع المصري منهم الدكتور عزمى زكريا رئيس فرع جامعة القاهرة بالخرطوم وسفير جمهورية تشاد عبدالله الخاطرى والقمص سعفان والأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم والشاعر الكبير ثروت سليم والكاتب الصحفى الكبير بجريدة أخبار اليوم صبري الجندى والكاتب الكبير الدكتور محمد ثروت نائب رئيس تحرير صوت الأمة والإعلامية نادية محمود كبير مذعي بالتلفزيون المصري والدكتورة رانيا لاشين مديرة إدارة بمكتب وزير التربية والتعليم وطلاب من بعض الدول الأفريقية مع طلاب كلية دار العلوم.





وأثناء حديث الأستاذ الدكتور عبدالراضي رضوان والذي أسهب فيه بمطالبة الشعوب العربية والإسلامية فى شهر رمضان المبارك بالتقارب وزيادة المودة والمحبة ومسالك التعايش والتسامح بين شعوبنا وبين أبناء الشعب الواحد تحت ظل العلم والعمل وأن نعمل بجد واجتهاد على ارساء وترسيخ مفهوم الدين الوسطى بين جميع الدول العربية حتى نساعد إخواننا العرب على بتر الأرهاب لأن الإرهاب ينتشر بفهم الدين الخاطئ من الأعداء المتربصين بالاوطان.





ومن جانبه أكد عماد الدين داود المستشار الإعلامي للكلية سوف تبدأ الكلية ببرنامج الجيل الثانى المائة قائد والمائة إعلامي وسوف يبدأ عميد الكلية بتفعيل الدورات التدريبية المدعمة بمعهد الإذاعة والتلفزيون.



