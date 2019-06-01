قادة قرغيزيا وجيبوتي ورئيسَي الوزراء بباكستان وأذربيجان يغادرون جدة

غادر الرئيس سورونباي جينبيكوف رئيس جمهورية قرغيزيا، جدة اليوم، عقب المشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت بمكة المكرّمة.





وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قرغيزيا رئيس بعثة الشرف عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، وسفير قرغيزيا لدى المملكة عبداللطيف جمعة بايا ومندوب عن المراسم.





كما غادر جدة اليوم أيضاً رئيس وزراء جمهورية أذربيجان نوروز محمدوف، عقب المشاركة في القمة الاسلامية حيث كان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير، وسفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة هاشم عبدالله لايف، ومندوب عن المراسم الملكية.





وغادر أيضاً رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان رئيس بعثة الشرف نواف سعيد المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز، ومندوب عن المراسم الملكية .



