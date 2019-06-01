عاجل.. المحكمة تأمر بالقبض على المتهمين الهاربين بـ"أنصار بيت المقدس"

قررت الدائرة 28 إرهاب محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة 213 متهمًا في "تنظيم أنصار بيت المقدس" لجلسة غدا الأحد الموافق 2 يونيو، وأمرت بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وإحضارهم الجلسة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.





صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



